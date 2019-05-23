نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان يصل السعودية

وصل إلى مدينة جدة السعودية، الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، في زيارة رسمية للملكة.



وكان في استقباله في مطار الملك عبد العزيز الدولي، عدد من قيادات المملكة وعلى رأسهم الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مستشار العاهل السعودي.



وبحث دقلو، الثلاثاء الماضي، مع وفد سعودي إماراتي مشترك، في الخرطوم، العلاقات بين الدول الثلاث، فيما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.



وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بقاء قوات بلاده المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن "حتى تحقق أهدافها".



وأشار دقلو في تصريح لوكالة "سونا" الرسمية، إلى أن القوات السودانية "متمسكة بالتزاماتها تجاه التحالف، وستبقى هناك".



ويشارك السودان، منذ مارس عام 2015، في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات، بهدف مساندة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي تسيطر على أراض شاسعة في اليمن من بينها العاصمة صنعاء.