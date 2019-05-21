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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:17 م

"مكشوف من تحت وفوق".. فساتين ناهد السباعى.. مثيرة وصادمة

الفنانة ناهد السباعي
الفنانة ناهد السباعي
إيمان ماهر
dostor.org/2638401

أكدت الفنانة ناهد السباعي خلال برنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس مع الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تتعمد ارتداء فساتين ملفتة للانتباه، مضيفة:"لو لابسة فستان مفتوح يبقى حاجة من الاتنين يا اما مفتوح من فوق يا اما مفتوح من تحت"، وترصد"الدستور" أبرز هذه الفساتين.

"فستان أسود"
في احدى دورات مهرجان دبي ظهرت بفستان أسود قصير مكشوف عند البطن ما أثار جدلا خصوصا ان البعض وصفه بأنه ذو طلة غير مناسبة لها.

"فستان مشجر"
ارتدت فى ختام مهرجان دبى السينمائى الدولى عام 2015، فستانا منقوشا، مكشوف عند البطن.

"فستان أبيض"
هناك أيضا طلتها في مهرجان القاهرة السينمائي التي ارتدت خلالها فستان أبيض يشبه فساتين الزفاف نالت بسببه هجوما كبيرا لانه كان مكشوف من الساقين.

"فستان عاري الضهر"
موجة من السخرية والانتقادات تعرضت لها بعدما ظهرت بفستانً عاريً تمامًا من الظهر في افتتاح قناة "يلا هلا سينما"، ما أثار سخرية جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.




"مكشوف من تحت وفوق".. فساتين ناهد السباعى.. مثيرة وصادمة
"مكشوف من تحت وفوق".. فساتين ناهد السباعى.. مثيرة وصادمة
"مكشوف من تحت وفوق".. فساتين ناهد السباعى.. مثيرة وصادمة
"مكشوف من تحت وفوق".. فساتين ناهد السباعى.. مثيرة وصادمة
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