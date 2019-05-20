مسلسل "ابن اصول" تفاصيل الحلقة 15

مسلسل ابن اصول بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم احمد حلاوة، محمد نجاتي، عماد رشاد، حمزة العيلى، رانيا منصور، كريم ابو زيد فى مسلسل من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.

وبدأت الحلقة الخامسة عشر من المسلسل، بمضايقات عدة بين زوجتي هشام "رحمة، صولا" ومحاولات هان باقناع زوجته الاولي بعدم الخوض في المشكلات والتي لا ترتدع عن ذلك. فيماويذهب "هشام" إلى مدرسة أخيه الصغير لاتهامه بالسرقة من قبل المدرسة، وتستمر أحداث المسلسل في إطار درامي يجذب المشاهدين.