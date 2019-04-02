سميرة سعيد تحيي رابع حفلات مسابقة "الزمن الجميل"

تحيي المطربة المغربية، سميرة سعيد، رابع حفلات مسابقة برنامج اكتشاف المواهب "الزمن الجميل"، يوم الجمعة المقبل، المذاع على شاشة قناة أبوظبى، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويترأس لجنة تحكيم المسابقة كل من مروان خورى وأسماء لمنور وأنغام.



ويهدف البرنامج إلى استكشاف مواهب استثنائية قادرة على أداء اللون الطربى العربى الأصيل، بهدف المساهمة فى إعادة إحياء الهوية الغنائية العربية، واستحضار عصر الطرب الذهبى، بأسلوب تقييم مبتكر، يركز على الأصوات الشابة.



وتأهل إلى المراحل المتقدمة من البرنامج 10 متسابقين، حصلوا على دعم من مدربين متخصصين، وأساتذة في الغناء العربى، لمساعدتهم على تطوير قدراتهم ومواهبهم الغنائية فى سبيل تعزيز فرصهم للفوز بالمسابقة، يرافقهم فريق أوركسترا كامل خلال أدائهم للأغانى فى الاستوديو.