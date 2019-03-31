تسيير رحلة جوية مباشرة بين غرب الصين وروما

قالت شركة سيتشوان للخطوط الجوية الصينية إنها ستبدأ تسيير رحلة جوية مباشرة تربط مدينة "تشنغدو" عاصمة مقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين، والعاصمة الإيطالية روما، اعتبارا من يوم 25 يونيو المقبل.



وذكرت الشركة- في بيان اليوم الأحد- أنه سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا في كل اتجاه، على متن طائرة من طراز (إيرباص إيه 330)، فيما تستغرق الرحلة حوالي 11 ساعة.



وكانت إيطاليا قد وقّعت، الأسبوع الماضي، على مذكرة تفاهم مع الصين؛ للدفع المشترك لبناء مبادرة "الحزام والطريق"، فيما يتشارك البلدان في تنظيم عام الثقافة والسياحة عام 2020.