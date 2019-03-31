عامر حسين: الجميع شكك فى إمكانية إقامة مباراة القمة بسبب الأمطار

وجه عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، الشكر إلى مسؤولي ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية على إعادة أرضيته لحالتها الطبيعية خلال 10 أيام قبل مباراة القمة 117 بالدوري التي انتهت (0-0).



وجرت المباراة المؤجلة بين الأهلي والزمالك منذ الجولة الـ17 للدوري وسط أجواء صعبة، حيث تضررت أرضية الملعب كثيرًا بفعل الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين.



وقال "حسين" في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد" مساء أمس السبت: "كان الملعب بحالة جيدة لمدة 10 أيام، لكن الأمطار القوية التي استمرت في الإسكندرية لمدة 10 ساعات جعلت الأمور صعبة".



وأضاف: "الأمطار استمرت في برج العرب لمدة 10 ساعات قبل مباراة القمة، وأشكر المسؤولين عن الملعب لأنهم نجحوا في إعادته لحالة جيدة خلال 10 أيام فقط قبل هطول الأمطار أثناء المباراة".



وتابع: "شكك الجميع في إمكانية إقامة المباراة بسبب الأمطار، لكن الحمد لله تم إقامة المباراة، وقام الحكم بمعاينة الملعب مرتين ورأى أنه صالح للعب اللقاء، وسعيد بالروح العالية بين لاعبي الأهلي والزمالك".



وأشار عامر حسين إلى أنه سيحدد الشكل النهائي لبقية مواعيد الدوري والكأس وموعد استئناف المسابقة بعد كأس الأمم بعد الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على ضوء مشوار الأهلي والزمالك.



وعلق رئيس لجنة المسابقات على إمكانية نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي المقرر لها على ملعب برج العرب يوم الثلاثاء المقبل، قائلا: "هناك أزمة، ليس لدينا ملاعب متاحة".



وأضاف: "وجدنا صعوبة في نقل القمة لعدم وجود موافقات أمنية، ملعب حرس الحدود تُقام عليه المباريات بدون جمهور منذ بداية الموسم، ولأنها مباراة الاتحاد السكندري سيطلب النادي دخول جماهيره".



واختتم قائلا: "لا بديل أمامنا سوى ملعب الجيش ببرج العرب، سنتابع حالته اليوم الأحد، وإذا تعذر إقامة المباراة عليها سنكون مجبرين على نقلها لملعب الحرس، لكن يتطلب الأمر الحصول على الموافقة الأمنية".