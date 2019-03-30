هبوط اضطراري لطائرة إيطالية بمطار القاهرة

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية، اضطراريًا في مطار القاهرة الدولي أثناء رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار: إن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد رحلة الخطوط الجوية الإيطالية رقم 815 القادمة من ميلان يطلب فيها السماح له بالهبوط في المطار، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار شرم الشيخ الدولي.



وأضافت أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في المطار، وإنزال الركاب بصالة الترانزيت، تمهيدا لإقلاع الطائرة مرة أخرى إلى مطار شرم الشيخ الدولي أو نقلهم عبر الحافلات إلى مدينة شرم الشيخ.



فيما يشهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الانتظام في حركة الملاحة الجوية، وإقلاع وهبوط الطائرات وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل دون وجود أي تأخيرات على الرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وارتفاع حدة الرياح.