بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك اليوم السبت 30/3/2019 فى الدورى المصري مشاهدة مباراة الاهلى VS الزمالك
بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك اليوم السبت 30/3/2019 فى الدورى المصري مشاهدة مباراة الاهلى VS الزمالك
بث مباشر مباراة
الاهلى والزمالك اليوم السبت 30/3/2019 فى الدورى المصري مشاهدة مباراة الاهلى VS الزمالك
أون سبورت تذيع
مباراة الاهلى والزمالك اليوم بث مباشر كورة أون لاين على ستاد برج العرب بتعليق محمد
بركات
موعد مباراة الاهلي
والزمالك اليوم بث مباشر
7.00 مساء بتوقيت
القاهرة
8.00مساء بتوقيت السعودية
9.00 بتوقيت الإمارات
7.00 بتوقيت فلسطين
7.00بتوقيت الأردن
7.00 بتوقيت سوريا
7.00 بتوقيت لبنان
7.00 السودان
5.00 بتوقيت جرينتش
GMT