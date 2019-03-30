( On sport ) بث مباشر مباراة الأهلى والزمالك اليوم alahly مشاهدة مباراة الزمالك والأهلى اليوم

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يحتل الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 في مواجهاتهما.
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