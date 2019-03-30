القاهرة : السبت 30 مارس 2019
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السبت 30/مارس/2019 - 12:04 م

( On sport ) بث مباشر مباراة الأهلى والزمالك اليوم alahly مشاهدة مباراة الزمالك والأهلى اليوم

( On sport ) بث مباشر
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يحتل الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 في مواجهاتهما.

وتتيح "الدستور" رابط سريع شغال بث مباشر مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى المصري حصري


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