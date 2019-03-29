كورة ستار .. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر .. koooora
كورة ستار .. مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر .. koooora
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موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم
البطولة : السوبر الإفريقي
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : عصام الشوالي
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية