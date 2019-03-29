مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر في كأس السوبر الإفريقي

على ملعب ثاني بن جاسم، بالعاصمة القطرية “الدوحة” يشتد صراع المنافسة بين التونسي والمغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي لموسم 2018-2019، يوم الجمعة المقبل 29 من مارس.

موعد مباراة الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي والقنوات الناقلة:

يبدأ صراع المنافسة على حصد لقب كأس السوبر الإفريقي في تمام الساعة السادسة يتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت أبو ظبي، اما في تونس والمغرب فستكون المواجهة في تمام الخامسة مساءا.

قنوات بي ان سبورت ستكون على الموعد لنقل الحدث العظيم، الواقع على الأراضي القطرية في ستاد ثاني بن جاسم، وستذيعها قناة beIN SPORT HD1 بتعليق الجزائري حفيظ الدراجي.

لقاء السوبر الافريقي من المفترض ان يكون لحاملي لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الافريقية، وهي مباراة واحدة تكون كل موسم لتحسب بطولة للفريق الحاصد لها.

تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2018

ويخوض الترجي التونسي غمار المنافسة على لقب السوبر الافريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الاهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مواجهتين ناريتين تاريخية بين الطرفين على ستاد برج العرب في الذهاب ورادس في الإياب.

يسعى الترجي التوسي لحصد المزيد من الألقاب الافريقية، وتتويجه أيضا بلقب السوبر الافريقي على الاراضي القطرية.

بينما يأمل الرجاء البيضاوي المغربي، حصد البطولة الأولى له تاريخيا عقب تتويجه بالكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4-3 خلال المواجهتين في الذهاب والإياب.