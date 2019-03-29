القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

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05:35 م

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12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

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07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
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الجمعة 29/مارس/2019 - 03:57 م

كورة لايف مشاهدة مباراة الترجى والرجاء اليوم kora live | kooora السوبر الافريقي

كورة لايف مشاهدة
dostor.org/2571138

Live hd7 بث مباشر مباراة الترجي والرجاء فى كأس السوبر الأفريقي اليوم مشاهدة مباراة الترجى والرجاء كورة ستار

ننقل لكم خدمة متميزة بث مباشر مباراة الترجي والرجاء اليوم من كأس السوبر الافريقي دون انقطاع رابط سريع شغال hd مباراة الترجى التونسي والرجاء المغربي كورة لايف

Kora live مباراة الترجي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي bein sports  

وتوج الترجى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى المصرى، بينما فاز الرجاء المغربى بكأس الكونفدرالية متفوقا على فيتا كلوب الكونغولى فى النهائي

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