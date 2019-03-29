شاهد كاس السوبر الافريقي.. بث مباشر مباراة الترجى والرجاء اليوم kora on line
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والرجاء في كأس السوبر الأفريقي bein sports
وتوج الترجى بلقب
دورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى المصرى، بينما فاز الرجاء المغربى بكأس الكونفدرالية
متفوقا على فيتا كلوب الكونغولى فى النهائي