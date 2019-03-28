مدرب ليون يلمح لتولى مورينيو تدريب الفريق خلفا له

ألمح برونو جينيسيو، المدير الفني لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، إلى اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب فريقه خلفا له، مشيرا إلى أنه عند حدوث هذا الأمر سيكون شيئا مشرفا له، باعتبار أن مورينيو أحد أفضل المدربين على مستوى العالم.



وربطت عدة تقارير صحفية فرنسية في الفترة الماضية مورينيو بتدريب أحد أندية الدوري الفرنسي، تحديدا موناكو أو ليون.



وقال مدرب ليون في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "شرف لي أن يتولى مورينيو تدريب ليون خلفا لي، فهو مدرب كبير ويمتلك إمكانيات عالية للغاية وجميعنا نتعلم منه".



وأضاف "مورينيو أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وربط اسمه بي من الأمور الجيدة للغاية".



وأتم "وجود مورينيو في الدوري الفرنسي سيعطيه الكثير من الأفضلية، وأتمنى أن ينضم إلى هذا الدوري الكبير، وإن كان على حسابي، فلا يوجد مانع".