القاهرة : الخميس 28 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الخميس 28/مارس/2019 - 06:45 ص

مدرب ليون يلمح لتولى مورينيو تدريب الفريق خلفا له

مدرب ليون يلمح لتولى
مدرب ليون يلمح لتولى مورينيو تدريب الفريق خلفا له
وكالات
dostor.org/2569228

ألمح برونو جينيسيو، المدير الفني لفريق أولمبيك ليون الفرنسي، إلى اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب فريقه خلفا له، مشيرا إلى أنه عند حدوث هذا الأمر سيكون شيئا مشرفا له، باعتبار أن مورينيو أحد أفضل المدربين على مستوى العالم.

وربطت عدة تقارير صحفية فرنسية في الفترة الماضية مورينيو بتدريب أحد أندية الدوري الفرنسي، تحديدا موناكو أو ليون.

وقال مدرب ليون في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "شرف لي أن يتولى مورينيو تدريب ليون خلفا لي، فهو مدرب كبير ويمتلك إمكانيات عالية للغاية وجميعنا نتعلم منه".

وأضاف "مورينيو أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، وربط اسمه بي من الأمور الجيدة للغاية".

وأتم "وجود مورينيو في الدوري الفرنسي سيعطيه الكثير من الأفضلية، وأتمنى أن ينضم إلى هذا الدوري الكبير، وإن كان على حسابي، فلا يوجد مانع".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

مدرب ليون يلمح لتولى مورينيو تدريب الفريق خلفا له

تيرايزا ماى: "مستعدة للتنحى" لإنقاذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبى

كلوب: لا مجال للراحة فى ليفربول

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

"هيرنانديز" يقتحم قائمة المدافعين الأغلى فى العالم

مدرب ليون يلمح لتولى مورينيو تدريب الفريق خلفا له

كلوب: لا مجال للراحة فى ليفربول

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تفاصيل انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

كشكول

أستاذ بإعلام القاهرة يطالب بعقد اختبارات القدرات لأقسام "آداب ونوعية"

المرسي: اختبار القدرات لتحسين نوعية طلاب الإعلام بالجامعات

أساتذة الاقتصاد المنزلى يلقون محاضرات لأطفال معاهد طنطا الأزهرية

تغيير مواعيد امتحانات الماجستير بـ"طب" الأزهر

دراسات "الزقازيق" تطلق أول دورة حاسب ألى لأصحاب القدرات الخاصة

الأمصار

إيطاليا: مجموعة من المهاجرين تختطف سفينة شحن قبالة سواحل ليبيا

بومبيو: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يساعد عملية السلام

أول رد من كهربا على أزمته مع مرتضى منصور

ترامب يحذر روسيا لوقف التدخل بفنزويلا

مواطنة تحاول ضرب الرئيس الإيراني "فيديو"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

نصبة شاى فى "قصر الشوق"

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

مباريات
الصحة

دراسة: فيتامين "ج" يخفض ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎