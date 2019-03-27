تأهل محمد الشوربجى وكريم عبدالجواد للدور الثالث لبطولة جراسهوبر للإسكواش

تأهل اليوم الأربعاء، اللاعبان محمد الشوربجى وكريم عبد الجواد للدور الثالث لبطولة جراسهوبر كاب للإسكواش التي تقام خلال الفترة من 26 حتى 31 مارس الحالي.

وجاء تأهل محمد الشوربجى "المصنف الأول" بعد تغلبه على الإسباني بورخا جولان بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتيجتها 11-7، 11-6، 11-7 في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

كما تأهل كريم عبد الجواد "المصنف الخامس" بعد تغلبه على لاعب هونج كونج ماكس لي بثلاثة أشواط لشوطين بنتيجة 10-12، 11-6، 9-11، 11-4، 11-7 في مباراة ماراثونية استغرقت 71 دقيقة.