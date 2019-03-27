القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

عالم
الأربعاء 27/مارس/2019 - 01:18 م

سلطنة عُمان تبحث تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية

أسعد بن طارق آل
أسعد بن طارق آل سعيد
أ ش أ
dostor.org/2568483

بحث نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي العُماني، أسعد بن طارق آل سعيد بمكتبه اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة اكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى السلطنة، تعزيز التعاون مع المنظمة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه تم خلال المقابلة استعراض جهود المنظمة وأوجه التعاون القائم بينها وبين السلطنة وسبل تعزيزه وتطويره، وحضر اللقاء الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العُماني.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ حوالي 14 ساعة

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ يوم

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 3 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 3 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ 5 أيام

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

اليوم.. البرلمان يواصل جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية

أهالى الجولان يتحدثون للدستور عقب إعلان ترامب سيادة إسرائيل على الجولان

السيسى يستقبل ولى عهد أبوظبى اليوم

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا ارتفاع فى الحرارة يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

عقوبة مالية جديدة ضد الزمالك

رونالدو ينتظره مولود جديد !

محمد يوسف: مباراة القمة بطولة خاصة.. والموسم ما زال طويلًا

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا ارتفاع فى الحرارة يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

كشكول

بالصور.. طب بنات الأزهر تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطبيبات الماليزيات

"الإسراء والمعراج " ندوة بكلية الهندسة بجامعة حلوان

الجامعة الأمريكية تعلن الفائزين بمسابقة "TweetRight"

تأجيل دعوى بطلان تعيين عميد "دار علوم القاهرة"

خبير تعليمى: اللغة القومية هي الأولي ضمن اهتمامات اليابانيين

الأمصار

العثور على جثة نجل السفير الليبي في الأردن مصابا بطلقة في الرأس

بسبب رئيس الحكومة.. تصاعد الخلافات بين "النهضة" و"تحيا تونس"

تفاصيل لقاء الملك سلمان بقائد الجيش الليبي "صور"

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي في الإسكندرية

بعد رفض عريضة إلغاء "بريكست".. ما هي تفاصيل "طلاق" بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎