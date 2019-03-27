سلطنة عُمان تبحث تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية

بحث نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي العُماني، أسعد بن طارق آل سعيد بمكتبه اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة اكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى السلطنة، تعزيز التعاون مع المنظمة.



وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أنه تم خلال المقابلة استعراض جهود المنظمة وأوجه التعاون القائم بينها وبين السلطنة وسبل تعزيزه وتطويره، وحضر اللقاء الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العُماني.