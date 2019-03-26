محافظ الجيزة: وفرنا 800 ألف فرصة عمل خلال الفترة الماضية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة وفرت 800 ألف فرصة عمل تقريبًا للشباب بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز تشغيل الشباب و"مشروعك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وأضاف "راشد"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام المحافظة، منذ قليل، أنه سيتم قريبًا افتتاح مشروعات "شارع 306" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر على مرحلتين أولها سيكون بحي الدقي ثم المرحلة الثانية بحي الهرم العمرانية؛ وذلك بهدف خلق فرص لتشغيل الشباب.



وقال "راشد": "أنا غير راضى تمامًا عن رفع الإشغالات بالشوارع وخاصة بشارع الهرم، وأن المحافظة حررت خلال الفترة الماضية حوالي 7 آلاف محضر مخالفة بخلاف الغرامات الفورية".



حضر المؤتمر اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة للمجتمع وشئون المرأة، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد.