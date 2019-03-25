القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
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الإثنين 25/مارس/2019 - 10:18 م

"الدستور" تتبرأ من مروجة أكذوبة اغتصاب طالبة بأزهر أسيوط: ليست صحفية بالجريدة

الدستور تتبرأ من
محمود عرفات
dostor.org/2566271

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الفتاة آية حامد، التي انتحلت صفة صحفية في جريدة الدستور، وقامت بترويج شائعات كاذبة عن واقعة اختطاف واغتصاب طالبة في جامعة الأزهر، ليست صحفية بالجريدة، ولا علاقة لها بالجريدة من قريب أو بعيد.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لا يتبرأ من هذه الفتاة ، وأنه بطبيعته يدعم أي صحفي تابع لجريدة الدستور، ويقف معه ويدعمه، ولكن هذه الفتاة ليست صحفية بالجريدة على الإطلاق

واستكمل أن هذه الفتاة تم القبض عليها لأنها روجت معلومات خاطئة من شأنها زعزعة واستقرار وأمن البلد.

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