محمد فضل: الكشف عن تميمة أمم أفريقيا 2019 خلال ساعات

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم إفريقيا، أن التصميم النهائي للتميمة الخاصة بالبطولة سيتم الانتهاء منه بأقصى سرعه وأنه من المنتظر ان يتم الكشف عنه خلال ساعات.





ومن المقرر ان تستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، حيث من المقرر أن تجرى قرعة البطولة يوم الثاني عشر من أبريل القادم تحت سفح اهرامات الجيزة.





وقال فضل في تصريحات صحفية اليوم الأثنين أن التصميم النهائي للتميمة سيكون جاهزا خلال ساعات، حيث سيتم إرساله للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للحصول علي الموافقة النهائية عليه قبل موعد القرعة.





ويشارك في البطولة 24 منتخبًا للمرة الأولى، سيتم تقسيمهم على 6 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات وفق 4 مستويات تم تصنيف المنتخبات الـ 24 فيها طبقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.