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اقتصاد
الإثنين 25/مارس/2019 - 06:43 م

استمرار حرب التجارة الأمريكية الصينية خطر يهدد الاستقرار العالمي

استمرار حرب التجارة
وكالات
dostor.org/2566064

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشكل أكبر خطر على الاستقرار العالمي.

وأضاف "ليبتون" خلال مؤتمر في لشبونة، الإثنين، أن إرساء الاستقرار المالي ضروري للتعامل مع الصدمات على صعيد الاقتصاد الكلي في أوروبا.

وتابع: "بوضوح، هذا ليس شأن أوروبا وحدها والولايات المتحدة بحاجة إلى ترتيب بيتها ماليا كذلك، التوترات التجارية الأمريكية-الصينية تشكل أكبر خطر للاستقرار العالمي".

وتتبادل الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم، فرض رسوم جمركية على بضائع بمئات المليارات من الدولارات، ما تسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد وعمليات التصنيع.

وأثرت الحرب التجارية الدائرة، والتي بدأت قبل نحو 8 أشهر، على تدفق بضائع بمليارات الدولارات بين البلدين.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة التطمينات الصادرة عن المسئولين الأمريكيين بشأن الحرب التجارية مع الصين، حيث أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض مؤخرا أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين يحتاج إلى اجتماع مباشر بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني بولاية فلوريدا، متوقعة التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

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