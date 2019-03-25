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الإثنين 25/مارس/2019 - 02:03 م

تكثيف أمني بمحيط كنيسة أبي سيفين بحلوان في بداية "أسبوع السامرية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جرجس صفوت
dostor.org/2565632

تشهد كنيسة القديس العظيم أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس حالة من التكثيف الأمني أثناء اتمام مراسم وطقوس القداس الإلهي في أول أيام أسبوع السامرية.

وأسبوع السامرية هو رابع أسابيع الصوم الكبير الذي تمتد مدته 55 يومًا متصلة، بدأت في 4 مارس لتنتهي في 28 إبريل المقبل، على مدار 8 آحاد تنتهي بأحد القيامة.

وتخضع كنيسة القديس العظيم أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس بحلوان لرعاية الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.

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