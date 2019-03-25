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الإثنين 25/مارس/2019 - 10:52 ص

النيابة الإدارية تحقق في سقوط لافتة إعلانات على سيارة بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2565236

قال المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الإعلامى، إن المستشارة أمانى الرافعى، كلفت وحدة البيانات بالهيئة بمتابعة واقعة تداول مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر سقوط لافتة إعلانات على سيارة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد قيام ونش تابع لجهاز مدينة التجمع الخامس بإزالة اللافتة التى وضعها دون تصريح بطريقة خاطئة، مما أدى إلى سقوطها على إحدى السيارات المتواجدة تحت اللافتة، وحدوث تلفيات جسيمة بها.

وأضاف سمير أن رئيس الهيئة أمرت على الفور بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة، مضيفا أنه تم تكليف المستشار محمد عطوة مدير النيابة، بفتح تحقيق عاجل، حيث تم تقييد الواقعة برقم 195 لسنة 2019، لافتا إلى أنه تم انتقال المستشارة أسماء أبوبكر العضو المحقق، لمكان الواقعة، وقامت بإجراء المعاينة اللازمة، كما تم استدعاء عدد من موظفى جهاز مدينة التجمع الخامس لسماع أقوالهم في الواقعة، مؤكدًا أن التحقيق سيشمل عدة جوانب للكشف عن مدى الخطأ الذى ارتكب من قبل الموظفين والإهمال الذى تم التعامل به فى الواقعة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الواقعة تم رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، بها عدة أخطاء لم يتم مراعاة الجوانب الفنية بها، موضحا أن من ضمن هذه الجوانب التى لم يتم مراعتها من قبل الموظفين هى طريقة الإزالة التى تمت بشكل غير فنى على الإطلاق، وما نتج عنها من خطورة تهدد سلامة أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الخطورة الواقعة على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، كما حدث فى سقوط اللافتة على سيارة أحد المواطنين دون ذنب، وذلك بسبب الإهمال واللا مبالة التى تم التعامل بها فى إزالة اللافتة.

واستكمل المتحدث الإعلامى أن المتهمين لم يراعوا أثناء قيامهم بإزالة اللافتة وقوع الخطأ الاحتمالى، مضيفا أنهم عقب سقوط اللافتة غادروا مكان الواقعة فى محاولة منهم للتنصل من فعلتهم الخاطئة، مشيرا إلى أن فريق النيابة فور وصوله لمكان الحادث وجد اللافتة ما زالت ملقاة على الأرض، ما يؤكد تمادى موظفى جهاز المدينة ومرتكبى الواقعة على المضى قدما فى الإهمال الوظيفى، ما يضعهم فى المساءلة القانونية.

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