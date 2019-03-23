"المصريين الأحرار" يناقش "اعرف دورك من دستورك" فى الإسكندرية

نظم حزب المصريين الأحرار بقطاع غرب الإسكندرية ندوة تثقيفية بعنوان "اعرف دورك من دستورك"، بمقر الحزب قطاع غرب الإسكندرية بالعامرية، بحضور النائب طارق السيد أمين أمين الحزب بالمحافظة، وعلى هامش الاحتفال كرم الحزب عددا من الأمهات المثاليات.



وقال المهندس طارق السيد أمين الحزب بالإسكندرية، ونائب دائرة باب شرق بالإسكندرية، إن الندوة ناقشت التعديلات الدستورية وأهميتها.



وأشار المستشار خالد العزومي إلى أنه تم تكريم الأم المثالية خلال الاحتفال، بحضور عدد من الأمهات والشباب.