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السبت 23/مارس/2019 - 08:14 ص

إعصار قوي يضرب شمال أستراليا.. وإجلاء السكان

إعصار قوي يضرب شمال
وكالات
dostor.org/2562429

ضرب الإعصار "تريفور" شمال أستراليا، اليوم السبت، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 250 كيلومتر، حيث يتوقع أن يتسبب في أضرار كبيرة في المنطقة البرية.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة في حوالي الساعة 1230 جنوب شرق جزر سير ادوارد بيلو، بالقرب من بلدة بورولولا التي تم إخلاؤها، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه بي سي).

وقد تم إجلاء أكثر من ألفي شخص في المنطقة قليلة السكان بالقرب من الحدود مع الإقليم الشمالي وكوينزلاند قبل وصول الإعصار الذي تم تصنيفه من الفئة الرابعة.

وتم إجلاء سكان بلدة بورولولا وعددهم 1600 شخص فضلا عن عدد من تجمعات السكان الأصليين النائية.

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