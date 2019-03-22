بث مباشر مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم | مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر yalla shoot

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة 22/3/2019 بث مباشر مباراة الأرجنتين Vs فنزويلا يلا شوت

تذاع مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم عبر قناة بى ان سبورت 3 بتعليق محمد بركات فى تمام الساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة و الحادية عشرة بتوقيت السعودية

موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم بث مباشر

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

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