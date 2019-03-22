بث مباشر مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم | مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا بث مباشر yalla shoot
مشاهدة مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة 22/3/2019 بث مباشر مباراة الأرجنتين
Vs فنزويلا
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تذاع مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم عبر قناة بى ان سبورت 3 بتعليق محمد
بركات فى تمام الساعة عشرة مساء بتوقيت القاهرة و الحادية عشرة بتوقيت السعودية
موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا اليوم بث مباشر
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .
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