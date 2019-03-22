تفاصيل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى بـ"الدراسات القبطية"

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة 22 مارس، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الذي ينظمه معهد الدرسات القبطية، والذي يأتي تحت عنوان "التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة"، بالمركز الثقافي القبطي.



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر الدولى حتى يوم الأحد 24 مارس الجارى، بمشاركة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.



ويبدأ المؤتمر أولى فعالياته اليوم، بموكب دخول قداسة البابا تواضروس الثانى، والسلام الجمهورى، ثم كلمة ترحيب من الانبا أرميا رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، كما يتم عرض فيلم تسجيلى عن المركز، وفى الختام يلقى البابا كلمته على الحضور.



يناقش المؤتمر عدة موضوعات بينها: "الأديان التي صنعت الحضارات في مصر، والمصرية فى الفن القبطى، ودراسة معمارية للكنائس الأثرية".

