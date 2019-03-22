مادورو يعتقل مساعدًا لجوايدو ويتّهمه بـ"الإرهاب" متحديًا واشنطن

اعتقل نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساعدًا كبيرًا لزعيم المعارضة خوان جوايدو، في تحدّ لتحذيرات واشنطن التي تعترف بجوايدو رئيسًا انتقاليًّا لفنزويلا.



وأعلن وزير الداخليّة الفنزويلي نيستور ريفيرول الخميس، أنّ روبرتو ماريرو، مساعد جوايدو، مُتّهم بـ"الإرهاب" وحيازة أسلحة.



واعتقلت أجهزة الاستخبارات النّائب ماريرو البالغ التّاسعة والأربعين من العمر، في منزله واقتادته إلى مقرّها.



وأشار ريفيرول إلى أنّ أجهزته عمدت إلى "تفكيك خليّةٍ إرهابيّة" كانت تعدّ هجماتٍ شبيهة بذلك الذي أدّى إلى انقطاع الكهرباء في البلاد في السّابع من مارس.



وقال ريفيرول إنّ ماريرو "مسؤول مباشرةً عن تنظيم جماعات إجراميّة. لقد تمّ العثور على العديد من الأسلحة الحربيّة والعملة الأجنبيّة خلال دهم منزله".



من جهتهما، دان جوايدو والجمعيّة الوطنيّة التي تُسيطر عليها المعارضة الفنزويليّة اعتقال ماريرو.



وكانت الولايات المتّحدة حذّرت مرارًا مادورو من اعتقال جوايدو أو أيّ من مساعديه.



وكتب جوايدو الذي نصّب نفسه رئيسًا لفنزويلا بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة، على تويتر "خطفوا روبرتو ماريرو مدير مكتبي. لقد صرخ معلنًا أنّهم وضعوا (في منزله) بندقيّتين وقنبلة يدويّة".



وأضاف "حصلت المداهمة قرابة الثانية صباحًا 2:00 (06:00 ت غ). لا نعرف مكانه. يجب أن يُطلق سراحه فورًا".



ولاحقًا، قال جوايدو خلال مؤتمر صحفي "لن يُرهبونا" من خلال "عمليّة الخطف الخسيسة والوحشيّة".



ويزعم كلّ من مادورو وجوايدو أنّهما زعيمان شرعيّان لفنزويلا، لكنّ مادورو يحتفظ بولاء المؤسّسة العسكريّة ويُسيطر على أجهزة الدولة. وأعلن جوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة في 23 يناير.



وقال وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو على تويتر "تُدين الولايات المتّحدة المداهمات من جانب أجهزة مادورو الأمنيّة واعتقال روبرتو ماريرو كبير موظّفي الرئيس الانتقالي جوايدو". وأضاف "ندعو إلى إطلاق سراحه الفوري، وسنُحاسب المسؤولين المتورّطين".



بدوره، طالب الاتّحاد الأوروبي بالإفراج عن ماريرو وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنّ كلّ "الخيارات" مطروحة على الطاولة لإزاحة مادورو، ملوّحًا بأنّ الخيار العسكري مطروح إذا كان ذلك ضروريًا.



وبلغ النّزاع على السُلطة في فنزويلا طريقًا مسدودًا. فمادورو يشنّ حملات يوميّة على "إمبرياليّي" الولايات المتّحدة الذين يحاولون إطاحته، فيما يجول جوايدو في البلاد لحشد المناصرين ويعِد بأنه سيتولّى الرئاسة "في وقت قريب جدًا".



عزّزت قوّات مادورو العوائق التي تُغلق جسرًا حدوديًّا يربط فنزويلا وكولومبيا، لمنع مؤيّدي جوايدو من نقل المساعدات الأمريكيّة، ونقلت حاويات شحن إضافيّة وكتلًا خرسانيّة إلى هناك.



وإضافةً إلى اعتقال ماريرو، دهم عناصر من جهاز الاستخبارات البوليفاري منزل سيرجيو فيرجارا أحد نوّاب المعارضة الذي يسكن في المبنى نفسه.



ولم يتمّ القبض على فيرجارا، لكنّه قال للصحافيين إنّه رأى ماريرو محاطًا بالجنود في الشارع.



وأضاف أنّ نحو 15 من عناصر الاستخبارات ألقوه أرضًا و"نهبوا" منزله في الوقت الذي كانوا يُحاولون فيه سؤاله عن مكان ماريرو.



وقال "بدأوا بضرب باب منزل روبرتو ماريرو، الذي يبعد بضعة أمتار عن منزلي، حتّى تمكّنوا من الدخول". وأضاف "الديكتاتورية تخطف المواطنين".



وتقول منظّمة فورو بينال غير الحكوميّة، إنّ السلطات الفنزويلية تحتجز 866 شخصًا لأسباب سياسيّة، معظمهم بلا محاكمة.



وأصدرت مجموعة ليما، التي تضمّ الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وبنما وبيرو، بيانًا "يدعو نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي والديكتاتوري إلى الإفراج الفوري عن السيّد ماريرو"، وترك فيرغارا وشأنه.



وجاء في بيان أصدرته وزارة خارجيّة البيرو "نُطالب بوقف مضايقة الفنزويليّين الذين يدعمون الديموقراطيّة، وبوقف الممارسة المنهجية للاحتجاز التعسفي والتعذيب في فنزويلا".



دعت الأمم المتّحدة الخميس إلى تخفيف حدّة التوتّرات في فنزويلا. وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "علمنا بقلق بالغ عن تقارير في شأن اعتقال كبير موظّفي خوان جوايدو".



وأضاف حق "نُجدّد دعوتنا إلى جميع الأطراف في فنزويلا لاتّخاذ إجراءات فوريّة لخفض التّصعيد والامتناع عن أيّ عمل قد يؤدّي إلى مزيد من التوتر".



وحذّرت الولايات المتّحدة، التي لا تنتمي إلى مجموعة ليما، بشكلٍ منفصل مادورو من مغبّة المساس بجوايدو أو بنوّاب الجمعيّة الوطنيّة، متوعّدةً بتداعيات لم تحدّدها.



في يناير، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب في تغريدة إنّ "أيّ أعمال عنف وترهيب ضدّ الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين أو الزعيم الديموقراطي لفنزويلا خوان جوايدو أو الجمعية الوطنية نفسها، ستُمثّل اعتداء خطيرًا على سيادة القانون، وستتمّ مواجهتها بردّ كبير".



وسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر جميع دبلوماسيّيها من فنزويلا.



وفي 28 أبريل، ستصل العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا والقاسية أصلًا، إلى مستوى خطير، مع فرض حظر على جميع مبيعات البلاد من النفط إلى الولايات المتحدة التي تعتبر الزبون الرئيسي للخام الفنزويلي.



كذلك، يُتوقّع أن تؤدّي هذه الخطوة إلى تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة في هذا البلد الأميركي الجنوبي الذي كان يُعدّ ثريًا بالنّظر إلى ثرواته الطبيعية، قبل أن تعصف به الأزمات في عهد مادورو.