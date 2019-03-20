القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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مباريات
الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:16 م

Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

بث مباشر مباراة الزمالك
بث مباشر مباراة الزمالك والمقولون العرب
الدستور - مباريات
dostor.org/2559431

خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن الأسبوع الـ25 من عمر الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء 20-3-2019.

Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تقام على ستاد "بترو سبورت"، على قنوات على قنوات النيل الرياضية وon sport، في تمام الساعة 7 مساءً.

Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

 
وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الزمالك hd | كورة شوت اون لاين

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي:

- أون سبورت ON Sport HD

- النيل للرياضة Nile Sport HD

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الليلة.. بث مباشر مواجهة مباراة الزمالك والمقاولون على ملعب بتروسبورت

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