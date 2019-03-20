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الأربعاء 20/مارس/2019 - 05:26 ص

الإحصاء: 126.4 ألف بائع متجول فى مصر

126.4 ألف بائع متجول
126.4 ألف بائع متجول فى مصر
أميرة ممدوح
dostor.org/2558910

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الباعة المتجولون، في مصر تخطي 126 ألف بائع متجول، حيث يعمل الغالبية العظمي ضمن خارج منظومة الاقتصاد الرسمي بعيدًا عن المظلة الضريبية.

ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز الإحصاء في فبراير الماضي، فإن إجمالي عدد الباعة المتجولون - ما عدا المواد الغذائية - يقدر بحوالي 126 ألف و408 بائعين منهم 115.9 ألف ذكور مقابل 10.5 ألف من الإناث.

وينتمي العدد الأكبر ممن يزاولون مهنة الباعة المتجولين في مصر للقطاع الخاص غير الرسمي وعددهم 93.7 ألف بائع، بينما لم يتجاوز عدد الباعة المتجولون العاملين بالقطاع الخاص الرسمي 13.8 ألف شخص، فيما يقدر عدد من يعمل منهم بالقطاع الخاص الاستثماري بحوالي 5.9 ألف بائع، و2773 بائعًا بالقطاع التعاوني، و670 أخرين بالجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى آخرين بقطاعات أخرى.

أما عن الباعة في الأسواق والشوارع، قدر جهاز الإحصاء عددهم بحوالي 81 ألف شخص، العدد الأكبر منهم ذكور بنحو 67.7 ألف بائع، مقابل 13.2 ألف من الإناث، يعمل 61.1 ألف منهم في الاقتصاد غير الرسمي، مقابل 6993 بائعًا في الاقتصاد الرسمي، و4174 بائعًا ينتمي للقطاع الخاص الاستثماري، و369 بائعًا بالقطاع العام أو الأعمال العام، و468 بائعًا بالقطاع الحكومي من العاملين في الأكشاك ومنافذ البيع التابعة للجهات الحكومية، بينما تتوزع الأعداد المتبقية بين القطاع التعاوني والجمعيات الأهلية.

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