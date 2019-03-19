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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 12:20 م

بالصور.. وصول محمد صبحي إلى مطار الأقصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الاقصر - حسين الجندي
dostor.org/2558189

وصل النجم محمد صبحي إلى مطار الأقصر الدولي، من أجل تكريمه في مهرجان السينما الإفريقية بدورته الثامنة، وكان في استقباله السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر مدير المركز الإعلامي المهرجان.

ومن المقرر تكريم المخرج عمر عبدالعزيز عن فيلم "هنا القاهرة" ليقدم له التكريم الفنان محمد صبحي، إضافة إلى تكريم "صبحي" نفسه عن مشواره الفني السينمائي والمسرحي والتليفزيوني.

وسوف يقام ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة يوم الخميس المقبل، بحضور عدد من النجوم، إضافة إلى إعلان الجوائز.

بالصور.. وصول محمد صبحي إلى مطار الأقصر
بالصور.. وصول محمد صبحي إلى مطار الأقصر
بالصور.. وصول محمد صبحي إلى مطار الأقصر
بالصور.. وصول محمد صبحي إلى مطار الأقصر
بالصور.. وصول محمد صبحي إلى مطار الأقصر
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