موريتانيا تبحث مع وفد الإيكواس تسريع اتفاقية شراكة

استقبلت وزيرة التجارة الموريتانية خديجة امبارك فال، الإثنين، وفدا من المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).



وذكرت الإذاعة الموريتانية أن اللقاء تناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية، وكذلك المنظمة من أجل تسريع تطبيق اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه بين موريتانيا والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.



وأضافت أن وفد الإيكواس سيلتقي خلال الأيام المقبلة كافة المسئولين المعنيين بتنفيذ اتفاق الشراكة بين موريتانيا والمنظمة الإقليمية.



وكانت موريتانيا والإيكواس قد وقعتا خلال السنوات الأخيرة اتفاقا للشراكة يشمل الجوانب الاقتصادية، ويدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي، وأجاز البرلمان الموريتاني خلال شهر ديسمبر الماضي الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الموريتانية مع مجموعة الايكواس في أغسطس الماضي.



وتقول الحكومة الموريتانية إنها ستكون محفزا لتدعيم الشراكة الموريتانية مع الأشقاء العرب، وأن الاتفاقية ستعزز المردودية للشركات العربية في موريتانيا مع مجموعة الايكواس التي تضم خمسة عشر بلدا أفريقيا، وهي اتفاقية ستسمح بإلغاء الرسوم الجمركية عن أي منتج قادم من موريتانيا، وأن نجاح موريتانيا في إنتاج الطاقة وتحقيقها الاكتفاء الذاتي وفائض يصدر اليوم إلى دولتي السنغال ومالي هو أمر مشجع للإنتاج في موريتانيا مقارنة مع دول الغرب الأفريقي التي لا يزال فيها موضوع الطاقة مكلفا، اضافة الى بعض المحفزات كتوفر اليد العاملة وبتكاليف معقولة.