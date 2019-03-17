افريقيا يا زمالك - مشاهدة مباراه الزمالك zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة (بدون تقطيع)

يبحث الزمالك، عن حسم تأهله لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، عندما يحل ضيفا على نصر حسين داي الجزائري، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

افريقيا يا زمالك - مشاهدة مباراه الزمالك zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة (بدون تقطيع)

ويملك الفريق المصري فرصتين للتأهل مباشرة دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر بالمجموعة الذي يجمع بين فريقي جورما هيا الكيني وبيترو أتلتيكو الأنجولي، حيث يحتاج الأبيض للفوز أو التعادل.

افريقيا يا زمالك - مشاهدة مباراه الزمالك zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة (بدون تقطيع)

وبالعودة لتاريخ مباريات الزمالك الأفريقية في الجزائر نجد أنه لم يحقق أي فوز خلالها، حيث خاض من قبل 4 مباريات، تعادل في مرتين وخسر في مثلهما، وأحرز 3 أهداف، واهتزت شباكه 7 مرات.

افريقيا يا زمالك - مشاهدة مباراه الزمالك zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة (بدون تقطيع)

الأندية المصرية خاضت 27 مباراة في الجزائر، حققت 4 انتصارات فقط عن طريق الأهلي مرتين وكل من المصري البورسعيدي وإنبي، مرة واحدة لكل منهما، بينما فازت فرق الجزائر 14 مرة، وتحضر التعادل 9 مرات.

افريقيا يا زمالك - مشاهدة مباراه الزمالك zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة (بدون تقطيع)

افريقيا يا زمالك - مشاهدة مباراه الزمالك zamalek اليوم بث مباشر - كول كورة (بدون تقطيع)

البداية كانت مع مواجهة شبيبة القبائل بالجزائر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1984، وخسر الزمالك 1-3 في لقاء الذهاب وأحرز هدفه الوحيد إبراهيم يوسف.ثاني المواجهات كانت مع مولودية وهران في ربع نهائي دوري الأبطال عام 1993، وتعادلا بهدف لكل منهما وأحرز هدف الزمالك وليد معاذ.