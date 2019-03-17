نائب رئيس الوحدة يعلق على الخسارة الثقيلة من النصر بالدورى السعودى

أكد عبدالله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة السعودي، أن فريقه لم يكن في يومه أمام النصر، مشددًا على ضرورة تدارك الأخطاء قبل استكمال المسيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.



وحقق فريق النصر فوزًا كبيرًا برباعية دون رد على حساب مضيفه الوحدة، ليواصل الضغط على الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، في مباراة جمعت بينهما بالجولة 25 من المسابقة.



وقال خوقير في تصريحات تلفزيونية: "نعتذر لجماهير الوحدة بعد الخسارة بنتيجة ثقيلة، الهزيمة برباعية أمر غير معتاد بالنسبة لنا هذا الموسم".



وأكمل: "لم يكن هناك توفيق من جانب الوحدة عكس النصر، كان هناك تركيز شديد لأول مرة هذا الموسم، لعب المنافس مباراة بطولية، لديهم إمكانيات كبيرة ولاعبون مميزون للغاية".



وواصل: "النصر سيطر على المباراة، والوحدة كان مستسلما بشكل واضح، لا أملك سوى الاعتذار لجماهير النادي، نستهدف حاليًا لقب بطولة كأس الملك".



واختتم: "لن نكون أولًا أو ثانيًا أو ثالثًا في الدوري، لكن يجب ألا يكون هناك خوف من أي منافس في المرحلة المقبلة، يجب أيضا تحقيق استفادة قصوى من الأخطاء".