فرج عامر يشيد بحملات وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين في الخارج

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها السفيرة نبيلة مكرم، لإطلاق منصات جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج، مشيرا إلى إعداد الوزارة لإطلاق حملة "اسأل واقترح لايف" لخلق مزيد من التواصل مع المصريين في الخارج.



وقال النائب، إن حملات الوزارة للتواصل المستمر مع المصريين في الخارج، تهدف لخلق مزيد من التواصل المباشر معهم في كل أنحاء العالم، وكذلك توضيح الأوضاع الداخلية الحقيقية التي تعيشها الدولة المصرية.



وطالب عامر، المصريين بالخارج بضرورة المشاركة في هذه الحملات والحرص على التواصل المستمر مع وزارة الهجرة، وخاصة المصريين من الجيل الثاني والثالث.