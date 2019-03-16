محمد يوسف: نتمنى إعادة دورى أبطال أفريقيا لدولاب الأهلي

أعرب محمد يوسف المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.



وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على ضيفه شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الختامية من دورى المجموعات.



وقال محمد يوسف في تصريحات عقب اللقاء: "فوز هام وثلاث نقاط غالية، ونتمنى إعادة دورى أبطال أفريقيا لدولاب بطولات الأهلي".



وأشار إلى أن الجهاز الفني سينتظر القرعة الخاصة بدور الثمانية ومعرفة منافس الأهلي في ربع النهائي.