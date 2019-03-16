يلا شوت « كورة ستار » مشاهدة مباراة الاهلي أمام شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا يوتيوب HD

يواجه الأهلي vs شبيبة الساورة الجزائري، عندما تحل الساعة السادسة مساء السبت المقبل الموافق 16 مارس 2019، في مباراة هامة ومصيرية للفريقين في مشوار البطولة، ضمن ختام

مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، 2019.





وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية في بث حي ومباشر في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.





ولابديل أمام الأهلي عن تحقيق الفوز في هذا اللقاء من أجل الصعود للدور المقبل للبطولة.





ويحتل شبيبة الساورة المركز الأول برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط.









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