بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر yalla shoot









يقدم "الدستور " خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، اليوم الجمعة 18 - 1 – 2019، التى تقام على ملعب 20 أغسطس بولاية بشار جنوب الجزائر، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي مباراته مع شبيبة الساورة الجزائري في التاسعة مساء اليوم، بمعنويات عالية بعد الصفقات الأخيرة التي نجح في التعاقد معها، وتحقيقه الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى ببرج العرب الأسبوع الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة شبيبة الساورة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر ابراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ووليد سليمان، ورمضان صبحي.

خط الهجوم: ناصر ماهر.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم السبت 16-3-2019، وذلك في موعد مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم توقيت وموعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم السبت، وهي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا 2019، في الموسم الجديد، وموعد مشاهدة مباراة الاهلي والساورة اليوم الجمعة، يستقبل من خلالها الاهلي المصري الساورة الجزائري، على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، والتي سيبحث من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على التأهل إلى مباريات الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.





موعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

جاء في جدول مباريات الأهلي القادمة، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، أنه موع مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري، سيكون اليوم السبت الموافق ل 16 مارس 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي ضد الساورة، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة السادسة مساءا، بتوقيت القاهرة المحلي، الذي يصادف الساعة السابعة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الجزائر، ستنطلق مشاهدة ماتس الاهلي والساورة اليوم، في تمام الساعة الخامة مساءا.









القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة

أولا القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، التي تعرض مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال في القارة الإفريقية، وستكون متابعة ماتش الاهلي مباشرة والساورة الجزائري، متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فوار الإعلان عليه رسميا.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري مجانا

بخصوص أسماء القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم، ستكون أولا هي قناة rtnc الكونغولية المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات ، ودئما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم، حيث ستعرض المباراة على قناة super sport النيجيرية، ويمكن استقطاب القناة على القمر الصناعي يوتلسات 36.





ودائما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم مباشرة، حيث أعلنت قناة canal sport 2 المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات 36 b، أنها ستكون، من بين القنوات الناقلة لمباراة الساورة والاهلي مجانا.





كما من المنتظر أن تكون قناة التليفزيون الأرضي المصري المفتوحة، على البث الأرضي، من بين القنوات الناقلة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة مجانا اليوم السبت، في ظل منح الاتحاد الإفريقي الكاف، حق بث اللقاء، للفريق صاحب الأرض والجمهور بث المباراة على أحد القنوات الأَرضية فقط.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والساوره مجانا

في هذه الفقرة إليكم في الجدول تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة السبت، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.





القناة التردد القمر الصناعي

قناة rtnc الكونغولية المفتوحة 12604 يوتلسات

قناة super sport 11084 يوتلسات 36

قناة canal sport 2 11823 يوتلسات 36 b





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سوف يواجهه الأهلي اليوم شبيه الساورة الجزائري في لقاء حاسم في نهايه دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب.





وسوف تنطلق المباراة، في تمام الساعة 6.00 ،علي قناة بي ان سبورتس 1 ، وسوف يقوم بالتعليق عليها المعلق المصري علي محمد علي، والمعلق والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي “القناة الثانية والنيل للرياضة” .









التشكيل المتوقع لفريق شبيه الساوره: حارس المرمى:

رؤوف ناتاش.





خط الدفاع:

إبراهيم الخليل – فاتح طالا – عماد الدين بوبكير – نصر الدين خالد.





خط الوسط:

يوسف كلخير – ميسالا مرباح – محمد حامية – إبراهيم فرحي – حمزة زيدي.





وفي الهجوم:

زيري حمار.







