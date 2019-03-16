بث مباشر .. مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم - يلا شوت YouTube

الدستور مباشر يسعى لكل ما هو جديد في بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة ضمن الجولة الأخيرة من دور الـ المجموعات من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا السبت 16-3-2019.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة:

تبدأ مباراة الأهلي وشبيبة الساورة مساء غد السبت في تمام الساعة الـ 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

وستنقل مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة قناة (بي إن سبورتس 1) على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

تشكيل الاهلي ضد شبيبة الساورة المتوقع:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع : أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، محمد هاني.

خط الوسط : حسام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، رمضان صبحي حسين الشحات، جونيور اجايي، أحمد حمودي.

خط الهجوم : مروان محسن، وليد ازارو، صلاح محسن.

تابعو البث المباشر عبر الدستور مباريات في دوري أبطال افريقيا.. متمنيين التوفيق للنادي الأهلي في مواجهة السبت.