وكان المتحدث الرسمي لفريق شبيبة الساورة الجزائري محمد زرواطي أعلن رفضه على تعيين التونسى الصادق السالمى لإدارة مباراة فريقه أمام الأهلى السبت اليوم فى دورى أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة اليوم فى دورى أبطال أفريقيا

وقال زرواطى فى تصريحات صحفية إنه متخوف من الحكم التونسي، الذي سيدير مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر إقامتها بملعب برج العرب "لدينا عدة تحفظات من هذا الحكم، بعد أن تم تكليفه بإدارة 3 مباريات لفريق الأهلي من أصل 4 على ملعبه هذه النسخة، وهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام ".

وأضاف: "نعاني دائمًا من التحكيم، خاصة وأننا لا نملك الخبرة، مقارنة بأندية أخرى، لكننا سنلعب من أجل العودة بنتيجة تمكننا من التأهل".

بث مباشر مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة اليوم فى دورى أبطال أفريقيا