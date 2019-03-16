شاهد أجاي اليوم في مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر مباريات دورى أبطال أفريقيا hd لأصحاب الباقات الضعيفة
شاهد أجاي اليوم في مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر مباريات دورى أبطال أفريقيا hd لأصحاب الباقات الضعيفة
يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر شبيبة الساورة الجزائري ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط
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