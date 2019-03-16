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من ناحية أخرى ، يقيم سيلتا فيجو حاليًا منطقة الهبوط في معركة متنازع عليها بشدة للبقاء في صدارة الدوري الأسباني الموسم المقبل. بعد أن تحملوا حملة كابوس حتى الآن ، تغير الزوار في مركزهم الإداري تمامًا مثل الفريق المضيف. ومع ذلك ، يبدو أن التغيير لم ينجح ، حيث فشل فران إسكريبا في الفوز بمباراته الافتتاحية في المركزين الأول والثاني ، ومع تقدم ريال مدريد أمامهما على الطريق ، يبدو من المرجح أن تتعرض هاتريك للهزيمة.

real madrid vs celta vigo| مشاهدة اليوم 16 March مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو| يوتيوب الآن

آخر مرة التقى فيها هذان الفريقان في نوفمبر ، احتل العملاق الإسباني الصدارة بفوزه الكبير 4-2 على سيلتيكوس. الأمور لا تبدو جيدة للزائرين بغض النظر عن المكان الذي نتطلع إليه ، انتهت آخر مباراة سيلتا في سانتياغو بيرنابيو بهزيمة مهينة 6-0 على يد رجال زين الدين زيدان

real madrid vs celta vigo| مشاهدة اليوم 16 March مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو| يوتيوب الآن

سيتولى زين الدين زيدان ، الذي طلب بالفعل مبلغًا نقديًا من المال لإنفاقه في الصيف ، إدارة أول مباراة له مع العديد من اللاعبين الرئيسيين المفقودين من الفريق. أمثال كل من ماركوس يورينتي ولوكاس فاسكويز وفينيسيوس جونيور وداني كارفاجال ، يبقون جميعهم على الهامش بسبب الإصابة ، ويقضي كازيميرو في الإيقاف في مباراة واحدة. عودة سيرجيو راموس يمكن أن يكون دفعة قوية لفريق لوس بلانكوس الذي رأى قائده يغيب عن مرمى هزيمة 1-4 أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

real madrid vs celta vigo| مشاهدة اليوم 16 March مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو| يوتيوب الآن

سيلتا فيجو سيغيب عن الملاعب إياجو أسباس الذي لا يزال مصابًا وهوجو مالو يقضي فترة إيقافه. بخلاف ذلك ، سيكون لدى فران إسكريبا الفريق بأكمله تحت تصرفه

real madrid vs celta vigo| مشاهدة اليوم 16 March مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو| يوتيوب الآن



