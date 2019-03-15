بالصور.. تكريم طارق لطفي وخالد سليم بمهرجان "كريستال أوارد" بلبنان

انتهت فعاليات مهرجان "كريستال أوارد" الذي استمر ثلاثة أيام متتالية في دولة لبنان بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، حيث بدأت الفعاليات بعدة جولات سياحية بمناطق جذابة على جبال لبنان وأقيم حفلا غنائيا كبيرا بمنطقة الشوف حضره كل من طارق لطفي وخالد سليم وخالد ذكي وبعض النجوم العرب والمستشار الإعلامي بمصر موسى صبري.



وأقيم في اليوم الأخير حفل توزيع جوائز المهرجان بمنطقة "مونتي فردي"، حيث حرص رئيس المهرجان سامر الزروي ومحمد عزاقير، على توزيع الجوائز على النجوم العرب من مصر: "طارق لطفي وخالد سليم وخالد ذكي وأحمد حاتم والمخرج مجدي أبوعميرة والإعلامية هبة الأباصيري وأحمد فريد، والسيناريست شريف بدر الدين وهاني إسماعيل وأيمن قنديل"، ومن لبنان النجمة الكبيرة كارمن لبس ودارين حمزة ووجيه صقر والممثل الكوميدي ريمون صليبا وفادي إبراهيم والمخرج أحمد المنجد والمطرب ربيع الأسمر والنجم فادي بدر والمطرب ماريو ضو والمطرب وسام الراشد.



ومن سوريا تم تكريم الممثلة والمطربة صفاء سلطان وسحر فوزي والنجمة ديما بياعة وصفوان عابد، ومن الكويت النجم الكوميدي داوود حسين ومن تركيا النجم علي بوراك جيلان.



مهرجان "كريستال أوارد" هو مهرجان فني عربي يلقي الضوء على الشخصيات المبدعة في مصر والوطن العربي والذين تركوا بصمة كبيرة في مجال الفن وأثروا في الجمهور العربي ويسعى المهرجان إلى تبادل الثقافات بين نجوم الوطن العربي والاحتكاك بينهم، وأشاد سامر الزروي ومحمد عزاقير بالشكر لقناة OTV القناة الراعية للمهرجان حصريا وإدارتها.



ويقدم المهرجان جائزة تكريمية سنوية تكرم الشخصيات العامة في كافة المجالات والأمراء العرب وكل شخص قدم عملا ناجحا ونال إعجاب الجمهور العربي وهذه الجائزة تمنح للممثل والكاتب والشاعر والمخرج والمطرب والمنتج والإعلامي الذين أثروا بشخصيتهم الفنية في الجمهور العربي.