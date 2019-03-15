بالصور.. قافلة طبية مجانية تستقبل 1277 مواطنًا فى بنى سويف

نظمت مديرية الصحة ببني سويف، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية الصعايدة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربى المحافظة، وتم توقيع الكشف الطبي على 1277 مواطنا في جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى، وصرف العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هايدي محمد عبد الوهاب منسق القوافل.



وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تردد عليها 1277 مواطنا، وأُجري 40 تحليلًا بمعمل الدم، و19 تحليلًا بمعمل طفيليات، وإحالة مواطن للمستشفى، وعمل 11 إقرارات علاج على نفقة دولة، 8 حالات أشعة، وعقد ندوة تثقيف صحي بحضور 101 سيدة من أهالى القرية، عن الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الاسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية.



وأضاف عبد الناصر، أن القافلة تشمل القرى والنجوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالي.