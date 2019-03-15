"بن بيه" عن منفذى حادث نيوزيلندا: انخلعوا من ثياب الإنسانية

أدان الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية وأسفر عن مقتل نحو 49 شخصا، واصفا الحادث بأنه "مجزرة وحشية".



وأكد الشيخ عبدالله بن بيه، أن من قاموا بهذا العمل الإرهابي والجريمة الشنعاء النكراء انخلعوا من ثياب الإنسانية وقيمها.



وقال: "ندين المجزرة الوحشية التي استهدفت المصلين في مسجدي كرايستشرش بنيوزيلندا، داعين للشهداء بالمغفرة وللجرحى بالشفاء والعافية ولذويهم بالصبر والسلوان، ونستبشع أشد الاستبشاع هذا العمل الإرهابي والجريمة الشنعاء النكراء التي أقدم عليها أناس انخلعوا من ثياب الإنسانية وقيمها".



وتابع قائلا: "إننا إذ ننوه بتضامن الحكومة والشعب مع مواطنيهم من المسلمين، لندعو إخوتنا المسلمين للصبر والتسامح امتثالًا للتوجيهات الربانية: (أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ)".