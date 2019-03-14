وكيل رمضان صبحى يكشف حقيقة طلبه الرحيل من الأهلى

نفى نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب وسط الأهلي، ما تردد بشأن طلب اللاعب الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة.



وعاد رمضان صبحي للنادي الأهلي، من جديد في يناير الماضي، معارا لنهاية الموسم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.



وقال نادر شوقي في تصريحات إذاعية مصرية: "لا يوجد أي مشاكل بين رمضان صبحي ومدرب الأهلي مارتن لاسارتي، واللاعب لم يطلب الرحيل كما تردد".



وواصل: "غياب رمضان عن مباراة أو قيام المدرب باستبداله من مباراة أخرى ليست نهاية المطاف، اللاعب لم يدخل في أي أزمات مع المدرب".



واستمر: "رمضان صبحي عاد لمصر من أجل مساعدة الأهلي الذي كان بحاجة له بجانب العودة من جديد لصفوف منتخب مصر والمشاركة في أمم أفريقيا 2019".



واختتم: "لا أعلم ما الهدف وراء الشائعات حول رمضان صبحي قبل مباراتين مهمتين للأهلي في دوري أبطال أفريقيا أمام شبيبة الساورة، وأمام الزمالك بالدوري".