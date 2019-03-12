مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم وزيرة الثقافة

كرمت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة بتكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تقديرا لجهودها ودورها غير المحدود في نجاح الدورة الثالثة للمهرجان، خلال الفترة من 20 - 26 فبراير الماضي، والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا من أبناء جنوب مصر.



وذكر بيان أصدرته إدارة المهرجان اليوم الثلاثاء أن وفد المهرجان المكون من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء، السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، منح وزير الثقافة شهادة تقدير ودرع المهرجان لدعمها غير المحدود للمهرجان وإدارته منذ انطلاق دورته الأولي.



وأكد البيان شكر وفد المهرجان العميق لكل هذه الجهود التي تبذلها في سبيل نهضة الثقافة المصرية بشكل عام والمهرجانات السينمائية بشكل خاص.



وأعرب وفد المهرجان عن بالغ تقديره للدور الذي لعبته كافة قيادات وزارة الثقافة وخاصة المركز القومي للسينما والرقابة علي المصنفات الفنية، وكذلك الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب وقطاع مكتب وزير الثقافة لدورهم الكبير في خروج الدورة الثالثة من المهرجان بشكل مشرف يليق بصورة مصر الفنية وتاريخ محافظة أسوان العريق.



ووجهت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التهنئة لوفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لنجاح دورته الثالثة، مؤكدة أن أهم ما يميز المهرجان هو تركيزه علي المضمون مشيرة إلي أن ما تحقق في الدورة الثالثة من نجاح وحضور جماهيري هو نتاج جهد متواصل مدته 3 سنوات.



