نائب الرئيس السوداني يغادر القاهرة

غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الفريق أول ركن عوض بن عوف نائب رئيس السودان ووزير الدفاع والفريق أول صلاح عبد الله كوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نائب الرئيس ومدير المخابرات السوداني خلال هذه الزيارة.



وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبًا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.