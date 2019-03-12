مصطفى شعبان يؤجل تصوير فيلمه "ترانيم إبليس" بسبب "أبو جبل"

تعاقد الفنان مصطفى شعبان مؤخرًا على بطولة فيلم "ترانيم إبليس" مع الفنان أحمد السقا، ليعود مرة أخرى للسينما بعد غياب دام 9 سنوات منذ أخر أعماله "الوتر" عام 2010.



وينطلق مصطفى شعبان في تصوير أحداث العمل، قبيل انطلاق شهر رمضان بأسبوعين، حيث يكون قد انتهى من تصوير مسلسله الرمضاني "أبو جبل"، والذي انطلق في تصويره منذ حوالي أسبوعين.



فيلم "ترانيم إبليس" يشهد التعاون الثانى بين أحمد السقا ومصطفى شعبان فى السينما، بعد 16 عامًا من فيلم "مافيا"، والعمل من تأليف محمد سيد البشير ومن إخراج محمد سامي.