بث مباشر.. مشاهدة مباراة الوصل الإماراتى والزوراء العراقى اليوم الاثنين 11-3-2019

يحل نادي الوصل ضيفا ثقيلا على منافسه الزوراء العراقى، ضمن مبارايات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، فى المباراة المقرر إقامتها علي ملعب كربلاء.



وتبث المباراة مباشرة على قناة بي ان سبورت 4، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر.



ويسعى الزوراء العراقي لحصد ثلاث نقاط كاملة أمام نادي الوصل الإماراتي، خاصة أنه يلعب علي ملعبه وبين جماهيره، ليحقق الإنتصار الأول في مجموعته الصعبة بعد التعادل الهام من إيران أمام نادي ذوب آهن أصفهان، بدون أهداف في الجولة الأولي، بينما يأمل الفريق الإماراتي الوصل في حصد نتيجة طيبة خصوصا بعد إنتصاره الأول علي حساب نادي النصر السعودي.