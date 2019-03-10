سمير فرج يكشف كواليس وفاة اللواء عمر سليمان في أمريكا (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق كان إنسانًا بسيطًا ومتواضعًا، ولكنه كان في عمله شاطر ومحترف.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن كل ما يُقال حول شائعة عدم وفاة عمر سليمان "كذب"، موضحًا أن "سليمان" كان يعاني من مياه على الرئة، وتم علاجه مرتين قبل وفاته، وفي المرة الثالثة ذهب لتلقي العلاج في أمريكا وتوفى.

وتابع: "لما قابلت اللواء عمر سليمان قبل وفاته، وكانت تجمعني به علاقة قوية، قلت له الإخوان مش هيسيبوك، وقلتله روح الإمارات وسافر، وفعلا سافر للإمارات".